Coloquio sobre Palestina en el edificio de Manuel Rivero

El edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín acogió ayer tare la charla coloquio «Un día en Palestina» que contó con Kamal Alzaanin (Gaza), Mahmoud Alheteh (Cisjordania), Kanan Dauvoud (Jerusalén) y Mariam Busaibis Busso. Marlene Pérez fue la moderadora de una actividad en la que se pudieron conocer de primera mano, e incluso en directo por vía telefónica, algunos testimonios reales de la vida cotidiana en los distintos territorios palestinos.

