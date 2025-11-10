Una colisión en el centro de A Estrada deja un coche atrapado entre un edificio y un contenedor de obra

El servicio de Emerxencias A Estrada fue alertado este mediodía por el 112 de un accidente entre dos vehículos en la Calle 56, un punto del casco urbano que está muy próximo a la Praza de Galicia. La colisión se produjo por alcance, lo que dejó a uno de los vehículos encajado entre un contenedor de escombros y la fachada del edificio. Los servicios de emergencia tuvieron que ayudar a los dos ocupantes del Seat Ibiza de 3 puertas a salir por el maletero, pero no hubo heridos. Hasta el punto también se movilizaron efectivos de la Policía Local.