Una cadena humana advierte de que Altri y la Mina de Touro "siguen adelante con sus proyectos"
Cientos de personas claman en Portodemouros "por el auga y por la vida" y llaman a la manifestación nacional el 14 de diciembre en Compostela // Sostienen que los dos proyectos industriales "están buscando dinero y aval público en Bruselas"
Las plataformas Ulloa Viva y Mina de Touro-O Pino Non convocaron este domingo a decenas de personas para una caminata y una cadena humana en el embalse de Portodemouros, perteneciente a la cuenca del río Ulla, en un nuevo acto de rechazo a los proyectos de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo) y de la reapertura de la citada mina. Los convocantes advirtieron de que "esta misma semana conocimos por las propias empresas que Altri está tramitando fondos públicos" para su proyecto Gama en Bruselas, y Cobre San Rafael "pretende" que las autoridades comunitarias "declaren estratégica" su explotación en Touro-O Pino.
El presidente de la Plataforma Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, y la portavoz de la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non, Che Cancelas, señalan en un comunicado que "tenemos más motivos que nunca para salir a las calles y luchar contra estos dos expolios que Altri y Cobre San Rafael, con el apoyo de la Xunta de Galicia, quieren instalar en nuestro país". Sánchez enmarcó dentro de una "estrategia de marketing" el anuncio de Greenfiber sobre la concesión del Sello Step de la Comisión Europea a la macrocelulosa que proyectan en Palas de Rei. "No van a recibir fondos, ni el Estado español en el PERTE de la descarbonización ni la UE consideran que una macrocelulosa en el corazón de Galicia merezca ser además subvencionada", sostiene.
Durante la mañana dominical, un grupo de manifestantes salió de la Fervenza das Hortas (Dombodán, Arzúa) y otro de la capilla de San Ramón/San Salvador, en Vila de Cruces, para encontrarse a mediodía en la presa del embalse de Portodemouros, donde formaron una cadena humana al grito "Pola auga e pola vida, nin Altri nin Mina". Las dos plataformas convocaron a todos los vecinos de las comarcas afectadas por ambos proyectos industriales y reiteraron en la lectura de un manifiesto que, de llevarse a cabo, "afectarían a la biodiversidad, contaminaría más las aguas del río Ulla hasta la ría de Arousa, el aire y las tierras próximas, e impulsarían en Galicia la eucaliptización y la depredación de nuestros recursos, generando peligrosos residuos".
