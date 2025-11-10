El BNG demanda el arreglo urgente de un puente en Zobra

El BNG de Lalín insta al grupo de gobierno a acometer de manera urgente la reparación del conocido como Ponte da Chapacuña de Ramiro, situado en el núcleo de A Trigueira, en la parroquia de Zobra. La concejala y diputada autonómica Ariadna Fernández señala que las «reiteradas denuncias» sobre el estado de este paso que atraviesa el río Deza no han tenido efecto alguno sobre el grupo de gobierno.

Subraya que ya el pasado invierno las crecidas del río se llevaron las piedras del puente y teme que con la llegada de las lluvias de estas fechas «amenace el estado del puente». Por eso los nacionalistas urgen «medidas para reparar la infraestructura, cuidando una parte de riqueza incuestionable de nuestro concello». La recolocación de los elementos estructurales afectados, añade Fernández, no supone una gran inversión y por eso lamenta la inacción del ejecutivo municipal.

Por lo tanto, el BNG insta al gobierno local a «poner remedido de forma urgente a este derribo antes del invierno» y añade: «No podemos pretender que la gente se quede en el rural si después no miramos para sus vecinos y sus necesidades, sean las que sean, más que en las épocas preelectorales; se trata de una actitud que muestra la dejadez crónica que vivimos», concluye.