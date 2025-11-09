Ayer, el Auditorio Municipal Xosé Casal de Vila de Cruces acogió una noche llena de emoción, en la que la comunidad se unió bajo el paraguas de la celebración de la Gala Solidaria organizada por la ANPA Nosa Señora da Piedade. El evento reunió a vecinos, familias y autoridades locales para apoyar la labor de la Fundación Martín Álvarez Muelas, dedicada a la investigación del glioma pontino intrínseco difuso (DIPG), uno de los cánceres infantiles más agresivos. Además, todo lo recaudado será destinado íntegramente a esta causa, ofreciendo esperanza a los niños y niñas afectados por esta dolencia, y a sus familias.

Unidos contra el cáncer infantil

Como era de esperar, la gala tuvo un marcado componente emotivo por la reciente pérdida de Lara García, una niña de cinco años vecina del municipio, fallecida el pasado 25 de octubre tras un año de lucha contra la enfermedad. Su historia conmovió no solo a los cruceños, sino a todos los que la conocieron, e hizo que muchos no dudaran en llenar el auditorio este sábado. De hecho, las entradas ya se habían agotado días antes, demostrando la implicación y solidaridad de toda la comunidad.

Durante la velada, se sucedieron actuaciones musicales y espectáculos cuidadosamente preparados, que no solo entretuvieron sino que transmitieron un mensaje de esperanza y unión. Cada intervención, desde los pequeños artistas locales hasta los grupos más consolidados, contribuyó a crear un ambiente cálido y cercano, donde la solidaridad fue la verdadera protagonista de la noche.

Además, la presidenta de la Fundación Martín Álvarez Muelas, Isabel Muelas, aprovechó estos días para acercar la labor de la fundación a los más jóvenes mediante un ciclo de charlas en centros educativos de la comarca. Visitó el EFA Piñeiral de Arzúa, el CEIP Nosa Señora da Piedade y los institutos Marco do Camballón y CEIP Cerdeiriñas de Piloño, explicando el DIPG, la importancia de la investigación y el impacto que esta tiene en la vida de los niños afectados.