Las unidades docentes aliviarán las prácticas en el CHUS, según el rector

Un día después de que se anunciara el preacuerdo alcanzado entre los rectores de las tres universidades públicas gallegas para avanzar en la descentralización del grado de Medicina, la clave sigue estando en desarrollar el contenido concreto de ese preacuerdo para convertirlo en un pacto claro que diseñe la hoja de ruta por la que deberá transitar el proceso durante los tres próximos años.

Los mimbres sobre los que se sostiene hechos públicos, además de fijarse un calendario desde el próximo curso y hasta el 2028/2029 –en el que todo el segundo ciclo estará descentralizado–, cifran en un 50% el número de alumnos que continuarán con su formación en Santiago, mientras que el restante se repartirá entre A Coruña y Vigo. En cuanto al profesorado, también se ha avanzado que cada una de las unidades docentes que se crearán contará con el 50% de personal de su propia universidad, correspondiendo el resto a la USC.

Un apartado sobre el que se habían producido las mayores discrepancias, puesto que mientras la UDC reclamaba que en A Coruña hasta el 75% fuera propio, a Vigo le valía con el 50% acordado, mientras que en el pacto de 2015 se establecía un 15%, mucho más allá del cual no quería ir la USC.

En cualquier caso, y a la espera de que se vaya dando forma a las líneas generales de ese preacuerdo sobre el que, tal y como recordaba el rector de la USC, todavía quedan muchos aspectos por concretar, Antonio López se mostraba convencido de que la creación de dos unidades docentes en Vigo y A Coruña será algo beneficioso para los alumnos de Medicina, puesto que consideraba que puede ayudar a aliviar la presión de las prácticas clínicas sobre el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, contribuyendo con ello a mejorar sus posibilidades de formación durante el segundo ciclo de la carrera.

El decano de Medicina, José Carreira, evitó posicionarse sobre lo avanzado de este preacuerdo. Explicó que «primero hay que informar a todo el profesorado de la facultad sobre su contenido» y, al ser preguntado sobre si ya había sido convocado el grupo de trabajo nombrado por la Xunta para la descentralización, dijo que aún no tenía conocimiento de ello, pero que entendía que primero debería llevarse el texto a la junta de facultad para conocer su opinión.

Por lo que respecta a los regidores municipales de las tres ciudades implicadas, Goretti Sanmartín insistió en que es una muy buena noticia que haya una Facultad de Medicina de referencia en Santiago, con docencia descentralizada en los últimos cursos. Instó a las tres universidades a «partir da base de que temos un sistema sanitario galego, e canto máis forte e máis sólido sexa, mellor tamén para a docencia universitaria, para a investigación e desde a perspectiva do conxunto de país».

Muy contrariado sin embargo se mostró Abel Caballero, acusando a la Xunta de dejar a Vigo sin facultad. «Nos acaban de quitar una facultad, porque este era el momento y hay una gran demanda en la ciudad», afirmó, y avanzó que seguirá reclamándola.

Posición similar reiteró su homóloga coruñesa, Inés Rey, quien volvió a pedir una facultad propia.