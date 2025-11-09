Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Touriñán lleva al Teatro Principal ‘Aquí Tou’

El Teatro Principal acoge el próximo viernes 14 de noviembre el espectáculo ‘Aquí Tou’, donde el actor y humorista Xosé Touriñán hace un recorrido por su trayectoria vital, llegando incluso a construir un posible epitafio. Las entradas tienen un coste de 12 euros en el Concello y 18 euros en ataquilla.com. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas.

