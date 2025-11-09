Touriñán lleva al Teatro Principal ‘Aquí Tou’

El Teatro Principal acoge el próximo viernes 14 de noviembre el espectáculo ‘Aquí Tou’, donde el actor y humorista Xosé Touriñán hace un recorrido por su trayectoria vital, llegando incluso a construir un posible epitafio. Las entradas tienen un coste de 12 euros en el Concello y 18 euros en ataquilla.com. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas.