Silleda organiza un evento sobre la realidad de la mujer palestina
REDACCIÓN
El Concello de Silleda, en colaboración con el Fondo Galego de Solidariedade, acogerá el próximo martes 13 de noviembre el encuentro abierto al público «Visita ao Norte. A voz resiliente das mulleres palestinas», con la participación de Hanan Kaoud, concejala de la ciudad palestina de Ramala.
La entrada será gratuita y, durante el evento, el público podrá conocer de primera mano la realidad que viven las mujeres palestinas, su papel en los procesos de resistencia y su contribución a la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa anual de visitas del Fondo de Solidaridad Gallego, que busca acercar las realidades y las voces del Sur Global a la ciudadanía gallega, promoviendo la reflexión, el diálogo y la solidaridad entre los pueblos.
