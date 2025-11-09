La reforma de la Escuela de Música de Silleda costará más de 900.000 euros

El Concello de Silleda presentó a la convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria de la Diputación el proyecto de remodelación integral de la Escuela de Música Municipal. Busca completar la financiación necesaria para acometer la obra, que ya cuenta con una aportación de la Xunta.

El proyecto, Rehabilitación e mellora de la accesibilidad de la Escuela de Música Municipal de Silleda, contempla el cambio de la cubierta, la instalación de un ascensor, la mejora del aislamiento térmico y acústico, la redistribución de los espacios docentes y de ensayo y la renovación integral de las instalaciones interiores. Con esta intervención se eliminarán barreras arquitectónicas, incorporando un ascensor y accesos adaptados, y se mejorará el aislamiento térmico y acústico, imprescindible para la práctica musical. Se renovará la cubierta, carpintería interior y exterior, entre otros y se dotará al edificio de nuevos aseos.

También se redistribuirán los espacios docentes y se ampliará la sala de ensayo, garantizando condiciones idóneas y se modernizarán en general las instalación, adaptándolas a los estándares actuales de un centro educativo musical.

La Escuela de Música Municipal de Silleda, inaugurada en 2016 en el edificio que ocupaban las oficinas de la Fundación Semana Verde constituye uno de los motores culturales y formativos del municipio y de la comarca. El edificio, de los años 80, consta de varias plantas (semisótano, planta baja, primera y bajo cubierta. Pese a que para su reapertura como escuela de música desde el Concello se hicieron distintas inversiones el centro, destaca el gobierno local, presenta carencias notables en materia de accesibilidad, aislamiento térmico y acústico, así como espacios que no fueron diseñados específicamente para el uso docente. El proyecto final contempla un presupuesto de licitación de 980.645 euros

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que «la Escuela de Música es uno de los proyectos más emblemáticos y con mayor proyección social de nuestro municipio, por lo que completar la financiación es una prioridad». Esta es una actuación estratégica para Silleda porque no se trata solo de una mejora de infraestructuras, sino de una inversión que refuerza la educación, la cultura y la cohesión social. La Escuela es un motor de vida para la villa, un espacio de aprendizaje y encuentro para cientos de familias». Dijo que la colaboración entre administraciones es esencial para hacer realidad proyectos como este.

Con más 200 alumnos, la escuela es un referente educativo y artístico en la comarca, y su actividad sirve de base a las agrupaciones –Banda Municipal, Banda Xuvenil, Banda Infantil y grupos de acordeones y gaitas–, además de promover conciertos o intercambios.