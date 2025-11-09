Récord de confirmaciones en Nosa Señora das Dores de Lalín

El obispo de la Diócesis de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, presidió ayer en Lalín una multitudinaria ceremonia de confirmación que tuvo lugar en la iglesia parroquial de Nosa Señora das Dores. La imposición de manos y la unción con óleos sagrados centraron el profuso acto religioso para los más de 140 confirmados en el templo cristiano de la capital dezana. En la emotiva cita también estuvieron presentes entre otros el párroco saliente, Marcos Torres, y su sucesor en el cargo, José Criado, en lo que fue una escenificación del relevo al frente de la parroquia lalinense, junto a varios prelados que forman parte de las unidades pastorales de la comarca tras los últimos nombramientos. La emotiva ceremonia religiosa dejó pequeña la iglesia lalinense, teniendo que habilitar incluso el coro del templo para poder albergar a familiares y amigos de todos los confirmados.