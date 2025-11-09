El PSOE acusa a Crespo de incoherencia política

La secretaria xeral del PSdeG-PSOE de Lalín, Alba Forno, criticó ayer que el alcalde y senador José Crespo se jacte de mantener las paradas de autobús estatales «gracias a su trabajo», cuando su formación política, el Partido Popular, votó en contra de la Lei de Mobilidade Sostible que precisamente protege esas paradas. Forno acusa al alcalde y senador de «atribuirse méritos que pertenecen al Gobierno de Pedro Sánchez» y denuncia su incoherencia política. Recuerda que la Xunta ha reducido a la mitad las conexiones en la comarca y que un residente de Lalín no puede tomar un autobús directo a A Coruña, «pero Crespo guarda silencio; le preocupa más la línea de nueve horas a Madrid que nadie utiliza».

La responsable socialista calificó esta actitud como un «ejemplo paradigmático de las incoherencias de Crespo», recordando que el PP justificó su voto en contra en el Congreso con argumentos «sin fundamento alguno», como que la ley era «ideológica, y ahora viene a presumir de que la ley fue aprobada». Forno subraya que el PSOE siempre ha defendido los servicios públicos en las zonas rurales, pero advirtió que el verdadero debate no gira en torno a un autobús «que tarda nueve horas en llegar a Madrid y apenas tiene usuarios», sino en torno a la mejora de las conexiones realmente útiles para los habitantes de Lalín. La secretaria socialista también recordó el silencio de Crespo ante los recortes de la Xunta en las líneas autonómicas, afectando a cientos de estudiantes universitarios o impidiéndoles ir a A Coruña sin tener que hacer transbordo en Santiago. «Cuando el problema es responsabilidad de la Xunta, guarda silencio, pero cuando puede generar polémica contra el Gobierno de España, se muestra indignado», señaló Forno sobre Crespo.