Profesorado del Pintor Colmeiro participa en un plan formativo en Gante

Profesorado del IES Pintor Colmeiro de Silleda viajó a Gante, Bélgica, dentro del programa Observa-Acción del que forman parte desde el curso pasado. En esta segunda fase internacional, la directora Laura López Peña y la profesora Masha Álvarez, visitaron el centro de FP Tectura, donde vieron cómo se prepara al alumnado para la vida laboral. Los estudiantes tienen formación en electricidad, carpintería, mecánica, fontanería, desde un nivel básico hasta estudios superiores. Por otra parte, visitaron también el centro GO! Scholengroep Dynamiek, en Eeklo donde conocieron el sistema educativo belga y asistieron a diversas clases. Estre programa es iniciativa de la Consellería de Educación y está organizado por el CFR de Pontevedra, así que en el viaje también participó la coordinadora del CFR de Lalín, Silvia Peña.

Declararon que la experiencia fue muy positiva y enriquecedora, ya que permite ver cómo se trabaja en otros centros fuera de España. Tuvieron la posibilidad de ver la educación belga desde distintas perspectivas; cómo lo vive el alumnado, y profesorado y cómo se organiza un equipo directivo. O de qué manera sociedad y educación van de la mano «·y una vez más darnos cuenta de que los recursos nunca son suficientes». Este plan hace que trabajen juntos centros gallego y el grupo dezano viajó con otra de 5 integrantes organizada por el CFR de A Coruña, con docentes del IES Eduardo Pondal de Ponteceso y el IES de Baio y su coordinador de zona. Todos valoran lo positivo de abrir las puertas de los centros para compartir, enseñar y aprender.