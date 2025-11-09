El PP de Rodeiro critica la falta de presupuestos por tercer año

El grupo municipal del Partido Popular denunció que Rodeiro seguirá sin presupuestos por tercer año consecutivo, al no haber presentado el gobierno bipartito –PSOE y Unión por Rodeiro (UxR)– un proyecto de cuentas para 2025. Los populares recordaron que ambos partidos calificaron su aprobación como «absolutamente prioritaria» al inicio del mandato, pero el Concello continúa con las cuentas prorrogadas de 2022.

Según el PP, esta situación está provocando «graves perjuicios» para los vecinos, ya que impide acceder a ayudas y programas de inversión de la Xunta de Galicia que requieren cofinanciación. La portavoz popular, Cati Somoza, lamentó las «muchas oportunidades perdidas» y achacó el bloqueo a la «mala gestión y escasa capacidad de trabajo» del ejecutivo local.

Somoza reprochó además al bipartito haber «dilapidado casi todo el remanente de 1,6 millones de euros que dejó el PP», lo que, unido a la falta de presupuestos, «hace casi imposible aprovechar las líneas de ayuda de la Xunta». Instó al gobierno local a elaborar ya las cuentas de 2026, de modo que entren en vigor «el 1 de enero, como hacen la Xunta o la Diputación». Añadió que «en Rodeiro copian a Pedro Sánchez y prefieren gobernar sin presupuestos».