Miguel Pérez, mayordomo del Conde de Lemos en la jurisdicción de Deza

Miguel Antonio Pérez Rodríguez, abogado de la Real Audiencia, Merino de la Jurisdicción de Deza, y Mayordomo del Conde de Lemos en esta Jurisdicción, vecino del lugar de Quintela feligresía de Santiago de Catasós, era hijo legitimo de Benito Pérez de Deza y Paula Juliana Rodríguez Cajide; nieto de Antonio Pérez de Deza y Losada y de María González Taboada; bisnieto de José Pérez de Deza y Mendoza y Luisa Losada y Temes; tercer nieto de Miguel Pérez de Deza y Pardo y Antonia de Mendoza; cuarto nieto de Gonzalo Pérez de Deza y Andrea Pardo Valcárcel y Valledor; quinto nieto de Pedro Suárez de Deza y Benavides y Catalina de Toubes Bracamonte. Estaba casado con Josefa Benita Pinal Feijoo, señora de la casa de Corneda, natural de Cabanelas, parroquia de Banga (Orense). Era abuelo de José Antonio Fernando Quiroga Pérez marido de Emilia Pardo Bazán. Sucedió en la Mayordomía de los estados de Deza, a Miguel José Saco Taboada, vecino de Bendoiro que a su vez sucedió a Francisco Gil Taboada, dueño del Pazo de Bergazos.

Casa de este lalinense, en Catasós. | A.V.N.

Pérez es nombrado Mayordomo y Administrador del Conde de Lemos, el 29 de abril de 1799, en el lugar de Quintela, feligresía de Catasos, en una junta celebrada dentro de la casa de Quintela, en el partido y jurisdicción de Deza, en presencia del escribano Fernando González Taboada y los testigos , José Vila Seijas, cura párroco de Moneixas y de Catasós, Pedro Díaz, cura de Vilanova y sus anejos y Manuel Calvo Rodríguez, cura ecónomo de A Xesta, en la que también estaban presentes Domingo Villar Gayoso, Juez y Justicia Ordinario de la Jurisdicción de Deza y el Visitador General de los estados de Deza, Manuel Antonio García Baamonde, en representación del Conde Lemos.

Ante los cuales comparecen el Licenciado Miguel Antonio Pérez Rodríguez y Benito Fernández Espinosa y Salgado, del lugar de Outeiro, feligresía de Santa Eulalia de Losón, el primero como aspirante al cargo de Mayordomo y el segundo como su fiador, a los que presenta una carta de la Exima Señora Duquesa Condesa viuda de Berwick, Liria y Lemos, en concepto de madre tutora y administradora de los bienes, rentas y derechos del Señor Duque Conde, Carlos Miguel Fitz-James Stuart, su hijo menor, aceptando su nombramiento de Mayordomo y Administrador de todas las rentas, fueros y derechos que corresponden a su Excelencia, en la Administración de Lalín y Deza, Peivas, Mellid y agregados de los estados de Deza; para justificarlo presenta al escribano la carta de la Condesa de Lemos que literalmente dice: Madrid veinte de febrero de mil setecientos noventa y nueve, en vista del Memorial que me ha dirigido usted con fecha de dos del próximo pasado solicitando el empleo de Mayordomo de mis rentas en el partido de Deza y atendiendo a los buenos informes que me han dado de su conducta y circunstancias; he decido y tenido a bien concederle el referido empleo en la misma conformidad que lo obtuvo Miguel Saco Taboada, difunto esperando que usted lo desempeñará con el celo y exactitud que me promete; pero le advierto que antes de encargarse del manejo de la citada mi Mayordomía ha de presentar las fianzas necesarias hasta la cantidad de ciento sesenta mil reales vellón en bienes raíces propios, según me ofrece, libres de toda carga los que con autoridad de Justicia tomará mi Visitador de mis Estados de Lemos en Monforte, a quien con esta fecha le doy la orden correspondiente para que tenga el debido efecto y se otorgue en su consecuencia la competente escritura en los términos que se requiere, lo que comunico a usted para su inteligencia y gobierno. La Duquesa viuda de Berwick

La señora Condesa, como consta de esta carta, le comunica que con fecha de febrero de 1799, le nombra Mayordomo y Administrador de todas las rentas, efectos y derechos que le corresponden, pertenecen, disfruta y posee en sus estados de Deza, Peivas y Mellid y agregados, en los mismos términos y conformidad que obtuvo Miguel José Saco y Taboada, con la condición de que antes de encargarse de la Mayordomía ha de presentar las competentes fianzas de 160.000 reales vellón en bienes raíces propios, libres de toda carga, a excepción de tres ferrados de centeno que anualmente paga al Conde de Lemos y otros tres ferrados y un cuartillo de trigo que también satisface anualmente al Abad y monjes del monasterio de Bernardos de Osera, fianza que ha de entregar al Apoderado y Visitador General Manuel Antonio García Baamonde, que en nombre de la Condesa, otorga y declara a Pérez como Administrador y Mayordomo de rentas de los citados estados en la misma forma y conformidad que obtuvo su antecesor Miguel José Saco Taboada, con las propias e idénticas capitulaciones y bajo las mismas condiciones.

Pérez se compromete con su persona y todos sus bienes muebles y raíces, administrar la Mayordomía con toda puntualidad y hacer los pagamentos en los tiempos y plazos que lo hacían los mayordomos anteriores, principalmente el citado Miguel Jose Saco Taboada, principiando a percibir y cobrar los frutos del año pasado de 1.798 y sucesivamente en los venideros años, cobrará todas las rentas, de sincura como foral, capones, lutuosas, servicio ordinario, penas de cámara y derechos de Justicia, mientras administre la citada Mayordomía.

Miguel Pérez, de salario o dotación de la Mayordomía del partido de Lalín y Deza, percibirá el cuatro por ciento de lo que recaude, además se le ha de abonar cada año, 705 reales y 30 maravedíes vellón; por la Mayordomía de Peivas, Mellid y agregados, trescientos reales vellón y por razón de papel para la escritura de los memoriales y portes de cartas, 34 reales y 18 maravedíes que unidas dichas partidas compone 1.040 y 13 maravedíes vellón, los que se le abonarán anualmente.

Para obtener dicha Mayordomía tuvo que presentar como fianzas un memorial con sus bienes y rentas, de los cuales entre otros citamos los siguientes: La casa principal en que vivía en el lugar de QuIntela, con sus oficinas altas y bajas y resios, compuesta de seis salas con sus corredores, cocina, galería, bodega, caballeriza, graneros, amueblada con todo lo necesario. Dos casas contiguas que servían para recoger la paja. Otra casa contigua, donde vivía el casero. La era y las huertas contiguas y los prados de hierba verde y seca. Las dehesas de Bal de Fernando, Bal de Corbos, POrtela y Zanea. Las colmenas de Penouzas, Puzos y Quíntela. Una casa en Belelle con sus tierras laborables. La casa de la feligresía de Santa Eulalia de Banga y dos casas sitas en el mismo lugar que servían de almacén, con sus viñedos y huertas y una casa en el lugar de Bouteiro, en la parroquia de Sagra. Otra casa en la parroquia de Arcos y las casas en el lugar de Bidueiros, feligresia de Bidueiros (Dozón), etc. El memorial de bienes fue tasado y controlado por Froilán Jácome,de A Xesta. Pérez fue el último mayordomo de la Condesa de Lemos en Deza.