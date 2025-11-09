José Gulías, el bailarín con alma de historiador

Dicen los que le han visto bailar que José Gulías Rodríguez posee una gracia y una fuerza que confluyen en una ejecución que parece trascender las leyes físicas, a pesar de su corta edad. Cada movimiento, ya sea un giro preciso o un salto que desafía la gravedad, está cargado de una pasión palpable, esa misma pasión que distingue a los grandes artistas de los meros intérpretes. Este joven lalinense de apenas 11 años lleva tiempo asombrando tanto a quienes le enseñan las claves de la danza clásica como al público que ha tenido la oportunidad de admirar sus evoluciones. El joven dezano consiguió proclamarse campeón de Europa en danza clásica en preparatorio 2 el último fin de semana de octubre durante la celebración del Europeo en el Palais des Congrès de la localidad francesa de Dijon.

La actuación de Gulías en el país vecino fue ponderada por un jurado compuesto por algunos de los grandes especialistas europeos del baile. «No me lo esperaba. Me sorprendió mucho. En mi categoría era sólo yo», aclara el joven cuando se le pregunta por la experiencia vivida en tierras francesas. De hecho explica que este tipo de certámenes tienen una forma muy peculiar de premiar porque «puede haber 20 personas y no haber un primero, ni un segundo ni un tercero». Con todo, ya nadie le puede quitar el trofeo conseguido en un campeonato que podría calificarse de histórico para la escuela lalinense Scene Ballet, puesto que también en Dijon su compañera Candela Vázquez Eireos pudo subir al tercer cajón del podio.

Gulías confirma lo que todo el mundo sabe: la danza es una disciplina que no perdona. «Me llevó prepararlo algo más de un año. Fue en general para el concurso porque tiene varias fases», indica sobre el tiempo que tuvo que invertir para llegar con opciones de hacer algo grande en Dijon. Pionero en Scene Ballet –ahora tiene dos compañeros varones más con él en la escuela–, siempre tuvo claro que le gustaba la danza clásica. «Empecé a bailar con tres años y, después, a los siete más o menos empecé con el ballet. Al principio hacía moderno y a partir de los siete años me vine a Scene Ballet y hacía sólo ballet», recuerda el joven campeón de Europa natural de Lalín sobre sus inicios como bailarín. Y reconoce que «la danza clásica es muy estricta y hay que tener muchos conceptos claros, pero al final lo que queda es la elegancia y una finura muy bonita». En este sentido, a lo largo de los años, el concurso continental siempre ha sido el trampolín de numerosas estrellas del mundo de la danza. Bailarines que una vez pasaron por este escenario ahora encabezan compañías de renombre mundial o triunfan como solistas internacionales, llevando consigo el legado del concurso a cada paso que dan. Sin embargo, José Gulías tiene claro cuál es su verdadera vocación.

Enseñanza

Y es que el destacado bailarín lalinense está enamorado de la Historia y lo que ansía es poder ser algún día profesor sobre épocas como la moderna y la contemporánea. «Entre mis metas no está que la danza sea mi futura profesión. Y no es porque no me parezca fácil hacerlo porque si siguiera seguro que me empeñaría pero como digo entre mis objetivos no está el ser bailarín. Lo podría tener como un hobby pero no es lo quiero ser». Porque José Gulías lo que de verdad pretende es convertirse algún día en profesor de Historia. Preguntado por las épocas preferidas no duda en señalar que «me gustan todas las eras, en especial de la Edad Media para adelante» por lo que se ve en unos años enseñando a estudiantes los entresijos de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Aunque lo que más sorprende es la determinación y la clarividencia con la que desvela su gran vocación cuando aún no ha cumplido los 12 años.

Pero mientras todo eso llega de manera ordenada, José Gulías no se olvida de su «hobby» que le ha llevado al cetro continental formando parte de Scene Ballet. Con tal motivo, no quiere olvidarse de «agradecer a la escuela y a todos mis profesores porque me ayudaron mucho». Y rememora el instante en el que el jurado de Dijon le otorgó su galardón: «Recuerdo que cuando me enteré que había ganado me puse muy nervioso porque nombraron mi categoría y mi nombre, y no me lo creía. Cuando fui a recoger el premio miré para el público y dije ese soy yo. Me dieron la medalla y eché a correr para abrazar a una de mis profesoras». Y lo dice con un brillo en los ojos que le delata.

¿Y ahora qué? Nos preguntamos los que seguimos la trayectoria del joven bailarín lalinense. Pues, desgraciadamente no hay campeonato del Mundo de danza, tal y como explica el propio Gulías, que de esta forma acaba de llegar a lo más alto de la especialidad con su talento innato. El baremo que rige para este tipo de competiciones son las horas de entreno, y en eso José gana por goleada. Después de imponerse en el Zonal, el Nacional de Burgos y el Europeo francés al bailarín lalinense sólo le queda esperar a subir de categoría para convertirse en el más joven dentro de la de 11 a 13 años.

Porque al final, para José Gulías, bailar no es una meta, es la vida misma latiendo siempre al ritmo de una pasión irrenunciable.