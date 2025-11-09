Forcarei pasa de 49 a seis subvenciones nominativas

El Concello de Forcarei destinará este año 25.200 euros en subvenciones nominativas, una cifra que supone una reducción superior al 77% respecto a los 112.350 euros concedidos en 2024 a entidades locales. El nuevo listado, aprobado en el último pleno con los votos del Partido Popular —que cuenta con mayoría absoluta— y el apoyo del BNG, incluye solo seis beneficiarios, frente a los 49 colectivos y particulares que recibieron ayudas el año pasado.

Estas cifras contrastan notablemente con las del ejercicio anterior, cuando la propuesta del PP, aprobada en diciembre de 2024 con la abstención del PSOE, supuso el reparto de más de 112.000 euros entre asociaciones culturales, deportivas, vecinales y festivas, además de varios particulares. Entonces, el pleno dio luz verde a subvenciones que alcanzaban los 16.000 euros para la Banda de Gaitas y otros 16.000 para la Escola de Fútbol, además de 7.000 euros para la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, 8.000 para la ANPA de Forcarei, 4.200 para la de Soutelo, y 4.000 euros para Galicia Verde, entre otras muchas entidades locales.

En conjunto, las ayudas de 2025 suponen una reducción de 30.000 euros respecto a las principales beneficiarias del año anterior y dejan fuera a una veintena de colectivos que sí figuraban en la convocatoria previa. Entre ellos, asociaciones con una larga trayectoria en el municipio como la Banda de Música Flor do Toxo, la Sociedade de Caza e Pesca, las asociaciones culturales Os Pataqueiros de Millerada, Terra de Acivros o O Can de San Roque, además de las comisiones de fiestas parroquiales de Meavía, Quintillán, Ventoxo, Presqueiras, Pardesoa o Vilariño, entre otras.

Algunas de estas entidades, como O Can de San Roque, recibieron con decepción la noticia de que ya no forman parte del reparto. En cambio, cabe puntualizar que fue en el ejercicio de 2024 cuando cobraron subvenciones del Concello por primera vez .De hecho, la extensa lista de beneficiarios del año pasado no era, ni mucho menos, la habitual, sino que se trató de una partida extraordinaria.

La alcaldesa, Belén Cachafeiro, respondió a la pregunta de a qué se debe la reducción del siguiente modo: «El año pasado había remanente que debía ser gastado, y como la alcaldesa de aquel entonces, Verónica Pichel, no lo empleaba, nosotros decidimos convocar un pleno extraordinario en el que plantear la creación de un expediente para incorporar dichos fondos y repartirlos entre las asociaciones y comisiones de fiestas, pero no era lo que se venía haciendo».

En este sentido, la mandataria también alude a las discrepancias en las cantidades recibidas en 2024 frente a las aprobadas en 2025 para las seis entidades que sí cobrarán: Banda de Gaitas de Forcarei, Escola de Fútbol Base Terra de Montes, Fundación Ciencia, Ceo e Cultura, y ANPAs de Nosa Señora das Dores y Soutelo. «Las asociaciones llevaban dos años sin cobrar, por eso tuvimos que darles lo equivalente a 2023 y 2024 en cobro», indicó, para añadir: «Incluso algunas de las asociaciones de la lista no cobraron por no presentar la solicitud en plazo».