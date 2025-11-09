Un equipo internacional instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia

Integrado por nueve profesionales de distintas nacionalidades, el grupo multidisciplinar encargado de la instalación de los equipos del Centro de Protonterapia de Galicia ya está en Santiago.

Un equipo con ingenieros y físicos, expertos en aceleradores o administrativos, procedentes de Chequia, Italia, Taiwán, Reino Unido y España, que se ocupará instalar la equipación ProteusOne tras llegar el pasado mes los doce colectores con materiales de IBA y la concesión del certificado de inspección técnica.

Permanecerán en la capital gallega los doce meses previstos para el proceso de instalación y puesta en marcha del ciclotrón en unas instalaciones que ejecuta la Xunta en las inmediaciones del Clínico. Contarán con el apoyo de veinte técnicos de empresas auxiliares de IBA que participan en las fases de la instalación.

Tras dieciocho meses desde el inicio de las obras en abril del año pasado, con dos búnkeres ya construidos, se está inmerso en todo el procedimiento de la equipación necesaria para su instalación, junto con el propio acelerador de protones. Un ciclotrón que está ultimándose en Bélgica para su traslado a Galicia por el puerto de Vigo, con destino a Santiago.

El de Galicia es el que está más avanzado de los nueve proyectos previstos por el Sistema Nacional de Salud en toda España. Sanidade trabaja con la previsión de que los primeros pacientes sean atendidos a finales del próximo año.

20 millones

La Xunta invierte casi 20 millones de euros en la ejecución de las obras del edificio, que se dotará con la equipación proporcionada por la Fundación Amancio Ortega, con una inversión de 45,5 millones. La infraestructura está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Galicia Feder2021-2027.