Emerxencias Lalín organiza un curso de manejo de DESA

Emerxencias de Lalín organizó ayer un seminario sobre Desfibrilación Semiautomática Externa (DESA) dirigido a voluntarios de agrupaciones de Protección Civil. Acudieron, además de voluntarios de la comarca, otros procedentes de municipios como Maside, Ribadumia, Salceda de Caselas y Portas. Estuvo coordinado por el jefe de Emerxencias de Lalín, Víctor Blanco, y se desarrolló en una hora de conocimientos teóricos y cuatro de prácticas.