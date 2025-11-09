Dozón, Rodeiro y Forcarei son los concellos de la provincia que más vecinos perdieron en diez años

La mayor parte de la población de la provincia se concentra en la franja costera. Con todo, en zonas del interior se mantienen oasis con más de 20.000 habitantes como Lalín, A Estrada o Ponteareas, además de O Porriño, en este caso por su proximidad al área de Vigo, la urbe más poblada de Galicia. Durante la última década solo 18 de los 61 ayuntamientos pontevedreses fueron capaces de doblegar una realidad estadística que se manifiesta en la mayor parte de los casos con una gráfica descendente en su número de vecinos. Los demás vieron con resignación como adelgazaban sus padrones municipales.

Entre los concellos que, en términos porcentuales, más resultaron afectados por la caída poblacional están tres de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes. Si tomamos como referencia la última década, en los años completos comprendidos entre 2014 y 2024 Dozón perdió un 18,5 por ciento de sus residentes, proporción casi idéntica a la de Rodeiro (18,4), mientras que en Forcarei se situó en el 15,4 por ciento. A estos importantes niveles de regresión poblacional en la provincia solo se acercan municipios como Campo Lameiro [un 13,5 de habitantes menos en esta década], Crecente (14), O Covelo )10,9), As Neves (10,7). En los demás casos las caídas son más moderadas y no rebasan el 9 por ciento.

Por otro lado, Lalín es uno de los 19 ayuntamientos en los que aumentó la población en este período, si bien se trata más de una figura simbólica, una vez que el alza fue del 0,6 por ciento, pasando de 20.158 habitantes con datos oficiales del año 2014 a los 20.277 que le atribuyó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado curso.

Vilagarcía de Arousa, Tui, Sanxenxo, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, O Rosal, Ribadumia, Pontevedra, Ponteareas, Oia, Nigrán, Mondariz-Balneario, Gondomar, Cangas, Cambados, O Porriño y Baiona son los otros ayuntamientos de la provincia que mejoraron sus registros. Además, cabe indicar que en este período O Porriño se sumó a los concellos gallegos de primera categoría al ganar en esta década 2.203 empadronados. En el conjunto de la provincia la población descendió algo más de medio punto, con 5.320 personas menos. Como podemos comprobar, la mayoría de los territorios que ganan vecinos son costeros o del entorno de ciudades como Pontevedra y Vigo. La ciudad más poblada de la comunidad autónoma tampoco se libró de esta sangría demográfica y mantuvo 293.977 habitantes, que son un millar menos de los que tenía diez años atrás. La fusión municipal tampoco fue capaz de incrementar el padrón del ahora ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade. Formalizada en 2017, el ayuntamiento cuenta ahora con 5.705 vecinos, que son 482 menos; es decir, un recorte de casi ocho puntos.

3.830 personas menos en el área, un tercio en A Estrada

Las comarcas cedieron en esta década un total de 3.830 habitantes, con caídas generalizadas en todos los territorios a excepción de Lalín, que sumó 119 empadronados y se situó con 20.277. Si continuamos con la comarca dezana, Agolada pasó de 2.651 a 2.282 vecinos y Rodeiro, de 2.752 a 2.244. Vila de Cruces, el tercer concello más habitado de Deza, se dejó por el camino 643 residentes y conserva 5.033, mientras que Dozón cayó del umbral del millar de personas y, sus 985, son 224 menos. Silleda casi calca sus resultados, pero con 96 vecinos menos, se queda con 8.870. A Estrada recortó 1.058 y bajó hasta 20.139, Forcarei pasó de 3.696 a 3.127 y Cerdedo-Cotobade, de 6.187 a 5.705.