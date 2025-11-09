La Diputación instala placas solares en Tenorio y Carballedo
Los paneles se ubicarán en los pabellones de ambas localidades, con potencia de 99,99 kWp
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
La Diputación impulsa la transición energética en Cerdedo-Cotobade con el estudio de +Renovables, que destaca el alto potencial fotovoltaico, eólico y geotérmico del municipio y la dependencia actual de combustibles fósiles. Como primer paso, se instalarán plantas fotovoltaicas en los pabellones de Carballedo y Tenorio con una potencia total de 99,99 kWp, que cubrirán la demanda del Concello y destinarán al menos el 10 % a personas vulnerables beneficiarias del Bono Social Eléctrico. Estas instalaciones, financiadas por la Diputación, buscan reducir el consumo de energía fósil, avanzar hacia un modelo más sostenible y servir de referencia para futuras iniciativas de eficiencia energética en el municipio.
