La Diputación instala placas solares en Tenorio y Carballedo

La Diputación impulsa la transición energética en Cerdedo-Cotobade con el estudio de +Renovables, que destaca el alto potencial fotovoltaico, eólico y geotérmico del municipio y la dependencia actual de combustibles fósiles. Como primer paso, se instalarán plantas fotovoltaicas en los pabellones de Carballedo y Tenorio con una potencia total de 99,99 kWp, que cubrirán la demanda del Concello y destinarán al menos el 10 % a personas vulnerables beneficiarias del Bono Social Eléctrico. Estas instalaciones, financiadas por la Diputación, buscan reducir el consumo de energía fósil, avanzar hacia un modelo más sostenible y servir de referencia para futuras iniciativas de eficiencia energética en el municipio.