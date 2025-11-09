Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concurrido magosto del PP de Agolada

El PP de Agolada celebró anteayer un magosto al que acudieron cerca de 200 personas, entre ellas los conselleiros Román Rodríguez y María José Gómez. El presidente provincial, Luis López, indicó que «cuando Agolada quiera» tendrá una «gran alcaldesa» en referencia a la líder local del partido Mari Carmen Seijas.

