El Concello reserva 200.000 euros para abrir la Carballeira de Melania

El proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2026 incluirá una partida de 200.000 euros destinada al acondicionamiento de la Carballeira de Melania, una superficie ubicada entre las calles San Antón y Gradín, así lo anunció este viernes el alcalde, Gonzalo Louzao. La actuación se enmarca dentro del capítulo de inversiones que el gobierno local ha venido elaborando en las últimas semanas, con la previsión de que sea aprobado en pleno el próximo mes de diciembre. El objetivo principal es configurar una nueva zona verde y de esparcimiento público en pleno centro urbano, mediante un sistema de arrendamiento que permita abrir estos terrenos al disfrute de la ciudadanía.

Louzao explicó que la cuantía anunciada estará reservada específicamente para las labores de acondicionamiento del terreno, mientras que la consignación destinada al alquiler de los solares se recogerá en las partidas del departamento de Urbanismo, bajo el epígrafe de arrendamientos. La superficie afectada por el proyecto comprende aproximadamente 6.000 metros cuadrados, actualmente en desuso, repartidos en 14 parcelas pertenecientes a una treintena de propietarios.

El regidor detalló que ya ha retomado personalmente los contactos con los titulares de los terrenos, aunque todavía tiene pendientes algunas reuniones con parte de los afectados. Recordó, además, que el primer contacto entre el Concello y los propietarios se produjo en la etapa final del gobierno de José López Campos, cuando se presentó una propuesta para abonar una renta anual a cambio de la cesión de uso de los terrenos por un período mínimo de cuatro años. Aquella iniciativa no llegó a materializarse, pero sirvió de base para el actual planteamiento del ejecutivo local.

Louzao subrayó que la inclusión de una partida específica para la Carballeira de Melania en las cuentas municipales del próximo año representa una apuesta firme por la creación de un “pulmón verde” en el corazón de A Estrada. La intención es aprovechar las especies arbóreas ya existentes en los terrenos y abrir a la ciudadanía un espacio de descanso y convivencia, contribuyendo así a mejorar la calidad ambiental y urbana del municipio.

El alcalde señaló que el gobierno local dispone ya de una propuesta preliminar para el diseño del recinto, que se concretará una vez formalizada la cesión de los terrenos. Como avance, explicó que la idea pasa por combinar una amplia zona verde con la reserva de un área de estacionamiento junto a la urbanización de chalés situada a escasos metros de la iglesia parroquial.

Asimismo, indicó que la intención del Concello es integrar la Carballeira de Melania en la malla urbana, lo que implicaría la retirada del muro que actualmente la separa de la calle San Antón. El proyecto mantendrá la estructura natural del terreno, apostando por una humanización respetuosa con la vegetación y el arbolado existentes. Con todo, ell mandatario reconoció que será necesario analizar soluciones técnicas para salvar la pendiente del terreno. Además, se prevé que el nuevo parque disponga de accesos desde las calles San Antón y Gradín, mejorando la conexión interna de la villa.