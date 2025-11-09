Carballedo refuerza la oferta de vivienda

Cerdedo-Cotobade refuerza su dinamismo urbanístico con la construcción de seis chalés adosados en Carballedo sobre 4.000 metros cuadrados, con una inversión de un millón de euros a cargo de la empresa Coviastec, de los cuales tres ya están vendidos. Cada vivienda tendrá un coste un 40 % inferior al de otras localidades de la comarca, y el proyecto se suma a otras actuaciones de la promotora, como la futura residencia de mayores de Carballedo, consolidando la demanda de vivienda unifamiliar en el municipio. La parcela elegida e stá situada frente a la casa consistorial y permite un desarrollo ordenado.