Camiñas pide una reunión urgente con Luis López

El alcalde de Rodeiro, José Luís Camiñas, solicitó el pasado 5 de noviembre al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, una reunión urgente para desbloquear el proyecto de la carretera que une As Devesas, Carboentes y Arnego, una vía clave para el municipio que lleva tiempo pendiente de actuación.

Camiñas ofreció total disposición para mantener el encuentro, con el objetivo de avanzar en la solución de un problema que afecta a vecinos y a la economía local.

El alcalde recordó que la Diputación respondió recientemente sobre la disponibilidad de los terrenos, pero subrayó que antes de abordar esa cuestión es necesario definir qué tramos podrían intercambiarse entre carreteras provinciales y la vía municipal, así como contar con un proyecto de tramo.

«Lo importante es que esta carretera se incorpore al mantenimiento provincial, tal y como corresponde por su relevancia», señaló Camiñas, quien destacó la importancia de la vía por la población que sirve y el tráfico que soporta, especialmente pesado, y su papel en el acceso a explotaciones agrarias y ganaderas. Finalmente, el alcalde advirtió que si antes del 15 de noviembre no hay avances ni respuesta concreta, se entenderá que no existe interés real en resolver la situación.