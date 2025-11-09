La Banda de Silleda se inspira en la literatura para su concierto de Santa Cecilia del día 16

La Banda de Música Municipal de Silleda celebrará el día 16 su tradicional concierto con motivo de Santa Cecilia con un recital titulado Literatura que se convierte en músic”, en el que se explorará la relación entre la palabra escrita y la creación musical. Tendrá lugar a las 18.00 horas en el auditorio de la Semana Verde, con la colaboración del coro infantil de la Escola de Música Municipal de Silleda (EMUSI), formado por cerca de 70 niños de entre 7 y 12 años.

Bajo la dirección de Rafa Agulló, la banda presentará un programa que conjuga narrativa, emoción y sonoridad, con obras de Alfred Reed, John Powell, Toshio Mashima o Bert Appermont, que encontraron en la literatura su principal fuente de inspiración. «A lo largo de la historia, la literatura inspiró la grandes compositores, que encontraron en sus historias y personajes el camino para crear música llena de emoción», explican desde la formación. La pieza final será Heijamano – Canción de los cuatro elementos, de Bert Appermont, que contará con la participación del coro de la EMUSI Este recital supondrá el estreno de 12 miembros de la cantera. Son Iago Martínez Iglesias, (flauta) Ruth Alexia Radulescu, Carla Espantoso Sueiro, Mauro Rodríguez Areán, Ángela Picans Mariño, Lucía Peón Pedreira y Simón Pérez Vázquez (clarinete), Daniel Picans Mariño (trompeta), Sergio Rodríguez Álvarez (trompa), Uxía Lareo Gálvez (tuba), Xoán Alonso Vidueiros (percusión) y Lorena Durán Dacal (violonchelo).