La Xunta calcula que la residencia de Dozón estará rematada en junio

El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitó ayer el avance de las obras de la futura residencia municipal de mayores y centro de día de Dozón, que contarán respectivamente con 58 y 20 plazas. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 4 millones de euros, de los que 1,5 serán invertidos por la Xunta. La próxima semana se firmará una ampliación de la vigencia del convenio para financiar esas obras hasta junio del año que viene. Coviastec construye el complejo y lo explotará durante 40 años.