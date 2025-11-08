El último adiós a una leyenda de la ciencia

El físico e ingeniero aeronáutico Juan Ramón Sanmartín Losada, natural de A Estrada, falleció recientemente a los 84 años dejando tras de sí una de las trayectorias científicas más brillantes y reconocidas del ámbito aeroespacial español. Su nombre figura entre los grandes investigadores de la ingeniería aeronáutica y la física de plasmas, campos a los que dedicó más de medio siglo de docencia, investigación e innovación.

Formado entre España y Estados Unidos, Sanmartín fue Premio Nacional Fin de Carrera en 1965, doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Colorado, donde inició su vinculación internacional. Fue también licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, y su talento le llevó pronto a instituciones de primer nivel: fue investigador asociado en la Universidad de Princeton y en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), además de profesor visitante en ambos centros.

De regreso a España, trabajó en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y fue profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, donde obtuvo la Cátedra de Física en 1974 y fue profesor emérito desde 2011. Su labor docente formó a generaciones de científicos que hoy continúan su legado.

Su campo de investigación abarcó desde la física de plasmas y la fusión termonuclear por confinamiento inercial hasta fenómenos físicos singulares como el movimiento del botafumeiro de la catedral de Santiago, cuyas ecuaciones resolvió en 1984. Pero su nombre quedó ligado especialmente a la tecnología de amarras espaciales. En 1991 introdujo el concepto de bare tether, un avance decisivo para el desarrollo de sistemas destinados a la recuperación de satélites y la reducción de basura espacial. La Agencia Espacial Europea (ESA) aprobó en 1993 su primer experimento de demostración, al que seguirían varios proyectos internacionales con la NASA, la ESA y la Comisión Europea.

Académico de la Real Academia de Ingeniería desde 1998 y miembro de la Real Academia Galega de Ciencias desde 2023, Sanmartín fue reconocido con numerosos premios, entre ellos los de la Fundación de la UPM, la Real Academia de Ciencias y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

A lo largo de su vida, mantuvo siempre un profundo vínculo con Galicia y con su tierra natal, a la que regresaba con frecuencia. Quienes lo conocieron destacan su modestia y su inagotable curiosidad, rasgos que lo acompañaron tanto en los laboratorios como en las conversaciones pausadas con los amigos de siempre. Con su fallecimiento la comunidad científica pierde a una de sus mentes más brillantes, y A Estrada despide a un vecino ilustre cuya obra trascendió fronteras, pero cuya humanidad permaneció siempre cercana y luminosa.