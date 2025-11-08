Sube el alquiler de la vivienda protegida, pero no logra contener la brecha con otras áreas

Los cuatro concellos de Deza y Tabeirós con inscritos en el registro único de demandantes de vivienda protegida de la Xunta han subido en un año el precio medio del alquiler pero, como el aumento es mayor en el grupo de municipios al que pertenecen según su volumen de habitantes, no logran contener esa brecha. Podríamos pensar que al estar entre los concellos con la vivienda en alquiler más barata, podría aumentar el número de solicitantes. Pues no: Lalín, A Estrada, Silleda y Vila de Cruces mejoran sus precios de vivienda pero al mismo tiempo pierden inscritos.

Tanto Lalín como A Estrada en enmarcan en los municipios del grupo 3, que son los que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes. El boletín del Observatorio Galego da Vivenda indica que en octubre el precio medio del alquiler de una vivienda protegida en Lalín está en los 387,5 euros, que son 133 euros por debajo de la media de su grupo, cifrada en 520,4. Hay municipios de la provincia que sí superan este promedio, todos ellos en la costa: alquilar un piso en Cangas cuesta 556,5 euros, mientras que en Redondela supera los 573. Ponteareas, por poner un ejemplo idéntico al de Lalín o A Estrada, también se queda por debajo de la media, con 471 euros.

Incremento de solo un euro

En Lalín, a decir verdad, la mejora del alquiler ni se nota, porque en octubre del año pasado estaba en los 386,5 euros, es decir, un euro menos. Por entonces, el arrendamiento de un piso protegido en los concellos de tamaño medio también costaba menos que ahora, 484 euros. Así que el año pasado la diferencia entre Lalín y el promedio era menos, 97,4 euros más barato en Lalín. Hace un año, una vivienda en alquiler era más asequible en A Estrada que en la capital dezana, pues se cifraba en 372 euros (112 por debajo de la media). En la actualidad, en tierras estradenses el precio alcanza los 392,5 euros. Pese a esa subida, también hay una diferencia mayor con el valor medio: en A Estrada los pisos son 128 euros más baratos al mes.

Es obvio que a nivel gallego ni A Estrada ni Lalín figuran entre los concellos (las siete ciudades se analizan al margen) con los precios más prohibitivos. Meis encabeza esa lista, con 963 euros al mes por un alquiler, y lo cierra Cambre, con 616. Si nos atenemos a una clasificación según el número de inscritos en ese registro único de la Xunta, en una lista de 40 municipios A Estrada ocupa el puesto número 23 (con 83 aspirantes, frente a los 112 del año pasado), y Lalín, el 29 (con 68, cuatro menos que en 2024). La cabeza de lista es Mos, con 341 demandantes.

Ya a nivel provincial las ciudades Vigo y Pontevedra lideran el volumen de demandantes, con 7.100 y 1.535 personas. El precio en Vigo es de 693 euros al mes, apenas por encima de los casi 688 del grupo 4 (por encima de los 50.000 habitantes), mientras que en la ciudad pontevedresa se colocó en los 663 euros, que son 24 por debajo de ese promedio de 688.

Cruces, el concello más asequible de la provincia

Si la diferencia de precio es notable en A Estrada y Lalín respecto a la media de los concellos de tamaño medio, el caso de Silleda es aún más notorio, pese a que de los cuatro municipios de la zona, es el que más ha subido su alquiler de vivienda protegida en un año.Desde octubre del año pasado, el arriendo de vivienda protegida subió en 35,6 euros tanto en Lalín como en A Estrada, pero en Silleda mejoró en 37 euros, pasando de los 331 a los 368 euros. Silleda, como Vila de Cruces, pertenece a los ayuntamientos del grupo 2, que son los que tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes. Pues bien, el promedio de la renta mensual en ese grupo en octubre del año pasado era de 518 euros (es decir, 187 euros más caro que en Silleda) y ahora está en los 567, que suponen 199 euros más que en el municipio trasdezano.

Silleda ostenta la subida más alta del alquiler en la zona y también la caída más pronunciada en demandantes, al perder 11 y quedarse en los 32. Vila de Cruces apenas nota el descenso, al pasar de 8 a 7 candidatos. Su precio medio del alquiler está en los 344 euros, que suponen 223 menos que los 567 de media y lo convierten en el más asequible de la provincia. Como en el resto de la zona, aunque ahora la vivienda sea más cara (en octubre de 2024 estaba en 313 euros), no atenúa la brecha con el precio global.