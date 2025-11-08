Registrado un terremoto de 3.3 con epicentro en Silleda
El terremoto tuvo lugar a las 9.29 horas y se sintió en varios puntos de la comarca de Deza
R. S.
Silleda
Un seísmo de magnitud 3.3 se ha registrado esta mañana con epicentro en Silleda, según la información difundida por el Instituto Geográfico Nacional en su página web.
El terremoto tuvo lugar a las 9.29 horas y se sintió en varios puntos de la comarca de Deza como Lalín o Vila de Cruces.
Se trata de un temblor de baja intesidad, por lo que se descartan daños materiales y personales a los habitantes de Silleda y también en otros concellos afectados como Touro, O Pino, Vedra, Ribadulla, Arzúa y Boqueixón
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo
- «Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar