Recogida de alimentos para el banco provincial en Lalín
REDACCIÓN
Lalín
Voluntarios participaron ayer en Lalín en una nueva campaña de recogida de alimentos dentro de la iniciativa impulsada por el Banco de Alimentos Provincial. Se llevó a cabo en los supermercados de las empresas Gadisa, Eroski y Carrefour de la cabecera comarcal dezana.
Esta iniciativa tendrá continuidad en el día de hoy, cuando de nuevo personas voluntarias regresarán a estos establecimientos comerciales para recoger donaciones de particulares.
