Ratifícase a mudanza na tasa de recollida do lixo

O Concello da Estrada aprobou definitivamente a modificación da Ordenanza Fiscal nº 10, reguladora da taxa de recollida e tratamento do lixo, ao non terse presentado reclamacións durante o período de exposición pública. Será de obrigado pagamento para todos os inmobles habitables ou en uso, con recadación trimestral nas áreas urbanas e anual nas rurais.

