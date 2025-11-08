El PSOE cuestiona la ambición de Louzao para el municipio

El portavoz del PSOE de A Estrada, Luis López Bueno, criticó en el pleno ordinario de este jueves la falta de ambición del gobierno municipal en materia de suelo industrial y la ausencia de inversión prevista por la Xunta en Toedo para 2027 y 2028.

López Bueno comparó la situación de A Estrada con la de Silleda, que contará con 330.000 metros cuadrados de nueva superficie industrial impulsada por Zona Franca, frente a los 156.000 metros previstos en A Estrada, gestionados por Xestur. Preguntó por qué el alcalde, Gonzalo Louzao, «es incapaz de contactar con Zona Franca para ampliar de manera ambiciosa de verdad el suelo industrial». También expresó su preocupación por la falta de información sobre los precios del nuevo polígono, advirtiendo que «con precios de entre 50 y 80 euros el metro cuadrado es posible atraer industria, pero con 120 o 150 no va a invertir nadie».

López Bueno avanzó que el grupo socialista pedirá el nuevo plano de islas de recogida de basura para revisarlo y recordó la necesidad de reformular el entronque entre la PO-2016 y la N-640.

En otro, orden, sobre la moción del 25N, valoró el consenso alcanzado y subrayó que «es fundamental concienciar a los más jóvenes ante el repunte de conductas machistas».