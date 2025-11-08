Parajes y penumbras

La XVII Bienal Pintor Laxeiro de Lalín, que lleva por título «Paisaxes e sombras» vivió ayer una jornada dominada por el diálogo con el arte, primero en forma de mesa redonda y, después, con la puesta de largo de un catálogo de 72 páginas donde tanto el comisario de la muestra, Manuel Quintana Martelo, como el director del MARCO vigués, Miguel Fernández-Cid, supieron plasmar la esencia de los entresijos de la muestra. Ambos, en compañía de la artista multidisciplinar, Mónica Alonso, abrieron las actividades con un interesante coloquio donde los participantes contribuyeron a ofrecer al público la oportunidad de profundizar y tener un conocimiento mucho más sensible de todas las obras que se pueden contemplar en la bienal lalinense.

Mesa redonda en el Museo de Lalín. | Bernabé

Finalizada la mesa redonda, el turno fue para el catálogo de la muestra. El acto contó la presencia del alcalde de Lalín, José Crespo, la concejala de Cultura, Begoña Blanco, el secretario xeral de la Fundación Laxeiro, Carlos García-Suárez, el secretario xeral da Lingoa, Valentín García, y el edil socialista Anxo Álvarez, entre otros.

Obras de Francisco Leiro en el evento. | Bernabé

El texto aportado por Quintana Martelo al catálogo de la bienal comienza diciendo que «una encomienda, un compromiso y una responsabilidad: uno no es comisario (curator en los decires actuales), no es teórico, ni profesional de un centro artístico. Uno es un artista, que pinta, dibuja, esculpe y mira al arte de la representación desde una mirada personal, y más subjetiva que objetiva». El comisario también subraya que «Paisaxes e sombras» más allá de una frase y una idea, «es el punto en el que asentamos la reflexión que pretende esta muestra donde conviven maneras distintas de ver que van desde una posición personal y manifiesta con relación a la realidad natural y reflexiones sobre la trasposición de esa realidad hasta un mundo expresivo variado en cada uno de los artistas que incluyen esta propuesta». El comisario recordó los nombres de los artistas expuestos recordando que la bienal es «un conjunto de miradas que giran en torno a la visión subjetiva: Susanne S. D. Themlitz, Bosco Caride, Carmen Van den Eynde, Alfonso Galván, Francisco Leiro, Mónica Alonso, Teresa Moro, Jorge Martins, Concha Martínez Barreto, quien escribe y añadiendo a Elena Colmeiro y Laxeiro como presencias afines a la contemporaneidad del Museo lalinense».

Por su parte, Fernández-Cid encabeza su colaboración con una de las anécdotas más recurrentes de la historia del arte: «La historia de la pintura está ligada a la idea de la sombra. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, incluye el relato del mito corintio de Kora, quien, enamorada de un joven que partía a la guerra, al ver su sombra proyectada en la pared gracias al efecto de la luz de una vela, perfila su contorno para guardar la imagen del amado». Tras un pormenorizado análisis de la obra expuesta en Lalín, el director del MARCO vigués no duda en calificar la obra aportada por Quintana Martelo a la bienal «actúa como epílogo, pero se entiende también como imagen física del planteamiento propuesto: ver cómo un objeto, la realidad, es el soporte para realizar una obra que, finalmente desplegada, puede ser entendida como paisaje. Y el distinto papel que le otorga cada creador a la sombra».