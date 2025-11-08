Ouzande celebra a súa Festa do Outono
O local social de Ouzande acolle hoxe a partir das 20.00 horas a celebración da Festa do Outono. Haberá música a cargo das agrupacións musicais Retrouso de Ouzande e Decotío. Convídase aos asistentes a levar os seus instrumentos para facer foliada. Haberá servizo de bar pero tamén castañas asadas e viño gratis para todos os asistentes.
