Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ouzande celebra a súa Festa do Outono

O local social de Ouzande acolle hoxe a partir das 20.00 horas a celebración da Festa do Outono. Haberá música a cargo das agrupacións musicais Retrouso de Ouzande e Decotío. Convídase aos asistentes a levar os seus instrumentos para facer foliada. Haberá servizo de bar pero tamén castañas asadas e viño gratis para todos os asistentes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents