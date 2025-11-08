O Antón Losada quenta motores
REDACCIÓN
O IES Antón Losada Diéguez da Estrada quenta motores para participar o vindeiro xoves 13 de novembro na Barreiros E-Motion Urban Race, que se celebrará na zona deportiva da vila. Trátase dunha competición de vehículos eléctricos creada pola Xunta de Galicia a través do Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros, coa que se busca fomentar a mobilidade sostible, a creatividade e o talento técnico do alumnado de Formación Profesional.
O equipo estradense estará formado por estudantes de 1º do ciclo básico de Mantemento de Vehículos, que levan semanas traballando no deseño e montaxe dun prototipo eléctrico elaborado dende cero nas instalacións do instituto. O seu vehículo medirá forzas con outros dunha ducia de centros de toda Galicia, nunha xornada que combinará deporte, innovación e traballo en equipo.
O equipo estará coordinado departamento de Transporte e Mantemento de Vehículos, que dirixe David Rodríguez.
