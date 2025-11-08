La NASA premia el talento lalinense

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha distinguido con el Public Service Group Achievement Award al equipo de Ineco responsable de desarrollar AURA, una solución tecnológica de vanguardia orientada a la resiliencia climática y la protección de infraestructuras críticas. Entre ellos se encuentra el lalinense Álvaro Lalín Rodríguez, un profesional de 26 años afincado en la capital de España que ayer se mostraba encantado con el premio: «Estamos muy contentos con este reconocimiento porque llevábamos ya un tiempo moviendo esto internamente y la verdad es que está todo el mundo muy animado». Lalín explica el contexto del premio indicando que «esto lo movieron internamente en la parte de ingeniería. De hecho, en el equipo hay otros dos gallegos. De todas formas, no esperábamos un reconocimiento de la NASA pero sí que estaba bien montado».

El equipo que ha desarrollado la propuesta de AURA, del que forma parte Álvaro Lalín, se completa con los siguientes profesionales de distintas áreas técnicas de Ineco: Lucas Alaniz, natural de Lugo y experto en Smart Products; Borja Frías, de la gerencia de Economía y Política del Transporte; Luis Armando, de la gerencia de Consultoría TI y Ciberseguridad; Marta Torreiro, nacida en Melide, de la gerencia de Sistemas CNS – ATM; y Rita Bañón, integrada en la gerencia de Espacio Aéreo. El propio Lalín bromea indicando que el AURA «tiene muy buena pinta porque el desarrollo es muy potente». Juntos, han aportado su vasto conocimiento en ingeniería, análisis de datos, sistemas críticos y planificación urbana para poder transformar la observación en decisiones concretas que mejoran la resiliencia de las ciudades.

Como caso piloto, AURA se ha implementado en la estación de Chamartín-Clara Campoamor de la capital de España, donde ha demostrado una reducción de hasta el 73 por ciento en el impacto de eventos como DANAs o la borrasca «Filomena», mediante simulaciones basadas en datos reales. «La idea es que con una terminación matemática y fuentes de datos espaciales tanto de la NASA como europeos, poder llegar antes a prever estos eventos, gestión de emergencias y demás aspectos relativos a esa situación», aclara Álvaro Lalín, un talento dezano ya conocido en Washington DC.