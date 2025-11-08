Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liquidación de novembro da gardería municipal

O Concello da Estrada aprobou a liquidación do prezo da gardería municipal correspondente a novembro, cun importe total de 1.325,64 euros a repartir entre 86 usuarios rexistrados. O padrón estará exposto ao público durante 15 días hábiles para posibles reclamacións.. Os recibos poderán aboarse en calquera oficina de Abanca ou mediante domiciliación bancaria, segundo o regulamento xeral de recadación.

