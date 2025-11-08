Dos heridas en un accidente con tres turismos en Lalín
REDACCIÓN
Lalín
Un accidente de circulación en la calle Ponte de Lalín se saldó con dos mujeres heridas. Ambas presentaban hematomas a consecuencia del impacto en un siniestro con tres automóviles implicados. La colisión por alcanza se produjo pasadas las 14.30 horas de ayer a la altura del número 44 de esta calle de entrada al núcleo urbano lalinense. Todos los turismos iban ocupados por más de una persona.
En el operativo, que condicionó el tráfico unos instantes, intervinieron agentes de la Policía Local y efectivos de Emerxencias.
