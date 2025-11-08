A Estrada ofrece tres cursos en competencias digitales

El Concello de A Estrada ofrecerá tres nuevos cursos gratuitos de formación digital dentro del programa YoConecto, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios y financiado con fondos Next Generation. La iniciativa busca acercar la tecnología a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores. Las sesiones, prácticas y en grupos reducidos, se desarrollarán en la Casa da Música de 10.00 a 13.00 horas. Se enseñará a realizar trámites en línea y usar aplicaciones cotidianas, entre otras. El primer curso, sobre iniciación digital, se celebrará en diciembre y el plazo para anotarse vence este jueves 13; el segundo, sobre trámites en internet, en enero; y el tercero, dedicado a banca y compras seguras, en marzo. Las inscripciones podrán realizarse en el Concello o de forma telemática.