A Estrada ofrece tres cursos en competencias digitales
REDACCIÓN
El Concello de A Estrada ofrecerá tres nuevos cursos gratuitos de formación digital dentro del programa YoConecto, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios y financiado con fondos Next Generation. La iniciativa busca acercar la tecnología a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores. Las sesiones, prácticas y en grupos reducidos, se desarrollarán en la Casa da Música de 10.00 a 13.00 horas. Se enseñará a realizar trámites en línea y usar aplicaciones cotidianas, entre otras. El primer curso, sobre iniciación digital, se celebrará en diciembre y el plazo para anotarse vence este jueves 13; el segundo, sobre trámites en internet, en enero; y el tercero, dedicado a banca y compras seguras, en marzo. Las inscripciones podrán realizarse en el Concello o de forma telemática.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»