A Estrada y otros cinco concellos lanzan un Plan Integral de Empleo

El Concello de A Estrada pondrá en marcha una nueva edición del Programa Integrado de Emprego (PIE) en colaboración con los ayuntamientos de Cuntis, Moraña, Caldas de Reis, Portas y Barro, tras haber cerrado la última edición con un 100% de inserción laboral entre los participantes. La iniciativa, cofinanciada por la Xunta de Galicia.

El periodo de inscripción se encuentra ya abierto a través del Servizo Municipal de Emprego e Orientación Laboral de A Estrada y el programa echará a andar el próximo 15 de diciembre, hasta el 14 de octubre del próximo año, con un total de 100 plazas disponibles y clases que se impartirán entre A Estrada y Cuntis. Además, los alumnos recibirán una beca de 10 euros diarios por asistencia y una tableta electrónica que les servirá como herramienta durante la formación.

Esta edición está especialmente dirigida a mayores de 52 años, menores de 30, mujeres de cualquier edad, personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social, que serían los sectores de población con mayores dificultades para acceder a un empleo estable.

El PIE combina formación teórica y práctica en empresas, con el objetivo de facilitar la contratación directa de los participantes al finalizar su periodo de prácticas. De hecho, la última edición cerró con la incorporación laboral de todos los asistentes en las mismas empresas donde realizaron la formación práctica, un resultado que el Concello espera repetir este año.