Cruces solo tiene competencias en la planta baja del centro de salud

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, sale al paso de las declaraciones del gerente del Sergas, José Ramón Parada, sobre la necesidad de un convenio entre la Xunta y el Concello para acometer cualquier reforma integral en el centro de salud de Cruces, dado que la titularidad es compartida. «El edificio es de la Xunta. La planta baja, donde se ubica el gimnasio, alberga dependencias de titularidad municipal, pero la planta alta, en la que se sitúa el centro de salud, es del Sergas».

Taboada remarca que por eso el concello pudo acometer reformas en ese semisótano para ampliar el citado gimnasio municipal, que da servicio a unas 250 personas. También es el gobierno local el que tuvo que realizar reparaciones cuando reventó una tubería en la planta inferior, recuerda el regidor.

Taboada añade que desde Xuntos polo Noso Concello se enviaron ya varias notificaciones al Sergas en las que se hace constar el deterioro del inmueble tanto en la planta alta –donde se detectaron filtraciones de agua y moho, como indicó el BNG en el Parlamento– como en la fachada y en el tejado. En este punto, Luis Taboada recuerda que fue Sanidade quien en su momento tuvo que cambiar la rampa de acceso al inmueble, dado el mal estado que presentaba la anterior. «Imagino que ahora vendrán técnicos a supervisar el estado del inmueble», una revisión a la que se suma el compromiso del propio gerente a visitar tanto el centro de salud del casco urbano como el consultorio de Merza, que sí es de titularidad municipal.

En este consultorio el Concello de Vila de Cruces realizó durante el verano diversas tareas de puesta a punto, como un repintado. Esta semana la diputada del BNG Ariadna Fernández, durante la comisión de Sanidade del Parlamento, transmitió además la preocupación de los vecinos de Merza por la jubilación de su médico y la cobertura de la vacante.