Crespo celebra la continuidad de las paradas de bus estatales

El alcalde de Lalín y senador, José Crespo, anuncia la aprobación en el Senado las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible y que «garantizan el mantenimiento de todas las rutas de autobús estatales que el Gobierno de España pretendía suprimir la cualquier precio». Esta supresión, que en Galicia afectaban a 23 ayuntamientos, principalmente a los del interior, y que discriminaba especialmente a Lalín y a la comarca de Deza y a la zona centro de Galicia», dice.

Crespo incide en que «gracias al riguroso trabajo que realizamos desde el grupo del PP en el Senado se blinda legalmente la prestación de todas las paradas de bus estatales, incluidas las de Lalín y Silleda que el ministerio de Puente pretendía anular, provocando un agravio comparativo mayúsculo para los casi 45.000 habitantes de la comarca de Deza».

Recuerda todo el trabajo de defensa realizado por el Partido Popular desde que el Ministerio de Transportes lanzó su propuesta de suprimir estos servicios. En este sentido remarca que «en Lalín tuvimos que llevar a pleno dos mociones que fueron aprobadas, además de varias iniciativas en el Senado dirigidas al Gobierno de España para que el gobierno socialista retirara su propuesta de dejar sin conexión por bus a Madrid a muchos pueblos y villas, y que creaba un agravio comparativo a más de 136 mil gallegos».

Insiste en que las enmiendas del PP lograron «que esta descabellada reestructuración de paradas que pretendía el gobierno de Sánchez no salga adelante y se garanticen todas».