La construcción es el segundo sector que más parados recortó en un año

La construcción es uno de los sectores más afectados por la escasez de mano de obra, cuestión que afecta tanto a la edificación de inmuebles como a la licitación pública. Si años atrás la crisis de materiales por la pandemia sanitaria fue un auténtico handicap para este sector, ya superado, en gran medida, la falta de personal cualificado fuerza a las empresas a operar con lista de espera incluso para trabajos considerados menores. A pesar de esta coyuntura, la construcción ha sido, en el último año, el segundo sector en el que más ha descendido el paro en las dos comarcas. Solo los servicios, que en algunos concellos aglutinan desde hace tiempo más del 60 por ciento de los activos, fueron capaces de minimizar el desempleo en unos niveles superiores.

Los últimos datos oficiales del paro, del mes pasado, indican que exactamente 143 personas están a la espera de contar con una oportunidad laboral en la construcción, que son 39 menos de las que había hace un año. Salvo el caso de Forcarei, ahora con más demandantes que doce meses antes, en los demás municipios el paro en la construcción se redujo o al menos no aumentó. En Lalín son 41 los demandantes actuales, 23 menos que los contabilizados en octubre de 2024, mientras que A Estrada pasó de 58 a 48. En los demás municipios la contención fue más moderada y por ejemplo en Silleda, con una quincena, redujo en cuatro sus parados. Los 13 que hay en Vila de Cruces son uno menos y en Dozón, ahora con un demandante, entonces contaba con tres. Seis mantiene Agolada y Rodeiro es el único concello de la zona sin desocupados en la construcción. Forcarei aumentó de 11 a 14 y Cerdedo bajó de siete a cinco.

Los servicios concentran el 65% del desempleo en las comarcas y todo a pesar de haber recortado 48 demandantes en doce meses. Las contrataciones en este segmento del mercado laboral crecieron en Lalín, A Estrada y Agolada, con las dos cabeceras comacales como principales protagonistas, al restar una veintena de parados en cada caso.

También mejoran los números en la industria que, con 32 demandantes menos, baja del umbral de los 300 y se sitúa ya en 299. Lalín es el municipio más afectado o al concentrar 140. En lo que respecta al agro, los 118 parados son exactamente los mismos que había hace un año, sin variaciones llamativas a excepción del caso de la capital dezana, que pasa de 35 desocupados a 43.

El pasado mes se cerró con 197 personas en situación de desempleo que no trabajaron en su vida, de las que 95 son lalinenses y 53 estradenses. En Silleda hay 20, Vila de Cruces (9), Rodeiro (3), Agolada (4), Dozón (4), Forcarei (6) y tres en Cerdedo.