El Concello aprueba ayudas a quince eventos deportivos
Admite la totalidad de proyectos presentados a la llamada
REDACCIÓN
El Concello de A Estrada aprobó la resolución de subvenciones a la totalidad de los quince proyectos presentados para organizar eventos deportivos.
En esta línea, el departamento de Deportes ya comenzó a remitir los comunicados a los clubes, indicando en cada caso la cantidad concedida en virtud del evento y en concordancia con las bases que rigen la convocatoria. Desde la recepción de estas se abrirá un plazo de diez días hábiles para que procedan a aportar la documentación justificativa.
Así, las entidades y eventos con financiación son: Escola Estrada Fútbol Base: VIII Torneo Internacional Benxamín; Escola Estrada Fútbol Base, Torneo Prebenxamín; A Cambadela Loita, Xornada Loitas Olímpicas; Socade, XIV Raid Hípico Internacional do Salmón; Asociación Río Umia, IV Proba Cans de Rastro sobre Xabarín; Escudería San Paio, IV Rallymix da Sidra; CBD Sondodance, XXI Trofeo Sondodance de Baile Deportivo; Judo Club Base, Gala de Kyus Paso de Cinto y Torneo Judo Infantil; Estrada Fútbol Sala Feminino, VI Torneo de Verán; Club de Tenis RC, IV Aberto de Tenis Martínez Otero; CNS A Estrada, Campionato Autonómico de Salvamento; Club Bádminton A Estrada, Campionato Galego Absoluto; Club RC A Estrada, Campionato Galego TT Gas.
En otro orden, la Gala do Deporte ya tiene fecha. Será el lunes 22 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Principal.
