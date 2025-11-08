El Concello abre el plazo para acudir al servicio de conciliación en Navidad

El Servicio Concilia Lalín, con un enfoque lúdico-educativo está dirigido a menores de 3 a 12 años y se desarrolla bajo dos modalidades. Durante el período lectivo, funciona ininterrumpidamente a lo largo del año en los siguientes centros educativos: CEIP Manuel Rivero de Lalín, CEIP Xoaquín Loriga de Prado y CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe, proporcionando actividades de acogida, atención y ocio, durante las horas previas y posteriores a la jornada escolar, y durante el período vacacional (Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad) se desarrolla de manera centralizada en el Edificio Sociocultural en la calle Manuel Rivero. El plazo de presentación de solicitudes está abierto a lo largo de todo el año. Pero para una mejor organización del servicio, se abre un plazo de presentación de solicitudes para el período de Navidad de 10 de noviembre a 5 de diciembre . El servicio, de cara a las navidades, estará operativo de 7:30 a 15:00 horas, del 22 de diciembre al 7 de enero, coincidiendo con las vacaciones escolares. Y contará con una disponibilidad de 80 plazas.

La presentación de solicitudes se hará preferiblemente a través de la sede electrónica del Concello de Lalín, presentando la solicitud y juntando la documentación requerida que ya aparece recogida en la propia instancia, de no ser posible, se presentará en el Registro General del Ayuntamiento. Los menores participantes deberán llevar una merienda saludable.

Para mas información contactar con la Oficina de Igualdad, en los números de teléfono 986 78 70 60 y 986 18 10 45 o en igualdade@lalin.gal. Los que lo deseen también pueden concretar más detalles en en el ecorreo elctrónico concilia@grupovitae.com.