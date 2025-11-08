Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«As R(h)umorosas» no Principal da Estrada

O Teatro Principal acolle hoxe a partir das 20.30 horas a posta en escena de «As R(h)umorosas», un espectáculo cómico que fusiona monólogos, sketchs, música e poesía para reinterpretar a vida de mulleres galegas como Emilia Pardo Bazán ou María Casares.

