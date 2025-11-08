Las Aldeas de Nadal suman un mercado, y los puestos ‘gastro’ irán en el Kilómetro 0

Las Aldeas de Nadal de Lalín son, después de seis ediciones, un proyecto plenamente consolidado que cada año atrae a millares de personas a la capital dezana. Este parque temático no para de crecer y su filosofía va más allá de una alternativa de ocio para las familias pues funciona como una herramienta económica para el municipio. Tras los escaparates temáticos del año pasado y la previsión para esta séptima edición de las Fachadas máxicas en negocios, las Aldeas de Nadal sumarán un mercadillo con más de una veintena de puestos. La zona gastronómica, que estaba en la Praza da Vila bajo una carpa, pasa a compartir espacio con el mercado en pleno Kilómetro 0 de la villa.

Las novedades de esta campaña fueron presentadas ayer por la concejala Karen Fernández Lamela, que compareció junto a la diseñadora local Olalla Garra, autora del cartel de este año. La coordinadora del proyecto municipal explicó que se tomó la decisión de llevar al centro los puestos de gastronomía para darle más protagonismo si cabe a una propuesta global que tiene como eje central precisamente la zona centro del núcleo urbano. Considera que los mercados navideños de numerosas capitales europeas son al aire libre a pesar de las posibles inclemencias meteorológicas de estas fechas y por eso lalinenses y visitantes deberían adaptarse a esta realidad. Serán siete los puestos los confirmados. El chef Álex Iglesias compartirá espacio con la cerveza artesanal Toupiña;habrá uno de venta de crepes, otro de pizzas, otro de churros, la empresa Dulces Encantados ofrecerá dulces y galletas y Miguel O Heladero mostrará una amplia gama de productos. La Asociación de Empresarios de Deza (AED), por su parte, contará con otro stand para el reparto de palomitas, que también empleará para sus iniciativas navideñas.

En lo que respecta al mercadillo, Fernández Lamela indicó que los artesanos proceden de distintos municipios gallegos, también de Lalín.

Mercado y puestos gastronómicos se asentarán en el tramo central entre las calles Principal y Joaquín Loriga y funcionarán de jueves a domingo, además de los días festivos, entre el 5 de diciembre y el 6 de enero. El mercadillo podrá visitarse de 12.00 a 20.00 horas, con rotación de artesanos, mientras que los puestos de gastronomía estarán abiertos de 13.00 a 15.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La edil también avanzó que ofreció a los colectivos sociales contar con puestos en la Praza de Abastos.

Por otro lado, Lamela apuntó que la recogida de muñecas para el escaparate temático de este año está abierta hasta el día 14, con el compromiso de devolverlas al finalizar la campaña, y agradeció a la vecina Celia Villanueva la donación de varias. Por el momento son un centenar de muñecas las que fueron cedidas temporalmente para esta acción temática de las Aldeas de Nadal. En lo que respecta a las Fachadas máxicas, a estas alturas existe el compromiso de 35 comerciantes para tomar parte en esta propuesta.

El cartel de este año fue definido por su autora como la «luz que ilumina» estas fechas con el innegable compromiso de los lalinenses con estos poblados navideño. La obra de Olalla Garra muestra unas manos que sostienen un tarro de cristal que guarda varias de las casitas de las Aldeas de Nadal y del que emerge «una luz que ilumina el universo, tan potente que provoca que nazcan nuevas estrellas». Fernández Lamela agradeció a la creadora la sensibilidad con la que siempre trata esta propuesta municipal y Garra al Concello por contar con ella.

Defensa del corte de calles para dinamizar los negocios solo si existen actividades

El modelo urbano es uno de los asuntos que más debate ha suscitado entre las formaciones políticas de Lalín en los últimos años. El gobierno, que no ocultó su posición favorable a la humanización de calles, descargó desde hace tiempo esta decisión en el desarrollo de un plan de tráfico y en los primeros pasos de la denominada almendra central de la villa. La concejala Karen Fernández Lamela aprovechó su comparecencia de ayer para mostrar su postura sobre el cierre de calles que, coincidente con la del gobierno del que forma parte, entiende que debe estar ligada a actividades de dinamización. La instalación del mercado de artesanía y de los puestos gastronómicos de las Aldeas de Nadal ocasionará el corte al tráfico de un tramo de la calle Principal y de Loriga de jueves a domingo y festivos, mientras que el resto de los días se mantendrá la circulación pero no se permitirá el estacionamiento de vehículos en estas arterias principales de la trama urbana. Fernández Lamela desveló que había conversado con comerciantes, quienes le habrían dado su apoyo a una medida porque conlleva una notable circulación de personas por delante de los establecimientos. Para la edil delegada de las Aldeas de Nadal un corte de calles sin más no tendría sentido, pero sí en este caso pues con el entorno del Kilómetro 0 y la Praza de Abastos como centros de actividad lúdica y comercial se articula para las navidades un recorrido favorable para estas propuestas.