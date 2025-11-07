Teatro, música y concentración con velas con motivo del 25-N

El Concello de A Estrada presentó ayer los actos organizados para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como ya es tradición, el martes 25 de noviembre, a las 20.00 horas y en la plaza del Concello, se celebrará una concentración con velas. «Es un acto muy sencillo pero que tiene la intención de ser muy simbólico y participativo. Buscamos que esas velas que conforman el símbolo femenino iluminen también un espacio para el encuentro y reflexión», señaló la edil de Servizos Sociais Amalia Goldar. En este acto se leerá el manifiesto consensuado entre todas las fuerzas políticas de A Estrada.

Por su parte, la edil de Cultura, Lucía Seoane, presentó la programación cultural. Arranca este sábado, con teatro. A las 20.30 y en el Teatro Principal se pondrá en escena «As R(h)umorosas», un espectáculo cómico que fusiona monólogos, sketchs, música y poesía para reinterpretar la vida de mujeres gallegas como Emilia Pardo Bazán o María Casares. El viernes 21 la compañía Verdeveras pondrá en escena «As formas do amor» y el día 29 será el concierto de la cantautora norteamericana Dayna Kurtz.