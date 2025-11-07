Salida de vía en la PO-534 de Folgoso

Protección Civil de Cerdedo-Cotobade acudió ayer a mediodía a una salida de vía en la PO-534, a la altura del kilómetro 32, en la parroquia de Folgoso. La conductora salió por sus propios medios del vehículo, y no tuvo que ser trasladada. Al lugar se desplazó también la Guardia Civil de Tráfico y la grúa.