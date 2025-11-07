Rodeiro reurbanizará la rúa A por 588.000 euros
El Concello de Rodeiro aprueba el proyecto técnico de reurbanización de un tramo de la rúa A, el que discurre entre el centro cultural Manuel Lamazares y la PO-533, que comunica con Chantada y con Lalín. El presupuesto necesario para esta intervención es de 588.235 euros, de los que 500.000 se solicitarán a la Deputación dentro de las ayudas del Plan Extra 2025 y los 88.200 restantes procederán de las arcas municipales. El casco urbano de Rodeiro ya se sometió a otras mejoras en accesibilidad y servicios en puntos como la Avenida Gumersindo Areán.
